Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Sultan çiğdemini koparmanın cezası 387 bin lira

        AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan 'Sultan çiğdemi' (Crocus nerimaniae) bitkisini koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultan çiğdemini koparmanın cezası 387 bin lira
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan 'Sultan çiğdemi’ (Crocus nerimaniae) bitkisini koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu bildirildi.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden sultan çiğdeminin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı. Sultan çiğdemi bitkisinin, çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi. Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!

        Benzer Haberler

        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Motosiklet refüje çarptı; sürücü öldü, arkadaşı ağır yaralandı
        Motosiklet refüje çarptı; sürücü öldü, arkadaşı ağır yaralandı
        Kansere karşı verdiği savaşı kazanan Emine öğretmen öğrencilerine kavuştu
        Kansere karşı verdiği savaşı kazanan Emine öğretmen öğrencilerine kavuştu
        Nazillispor galibiyeti hedefliyor
        Nazillispor galibiyeti hedefliyor
        Yenipazar'da Öğretmenler Günü kutlandı
        Yenipazar'da Öğretmenler Günü kutlandı
        AK Parti'li Tuncer'den Aydın Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına...
        AK Parti'li Tuncer'den Aydın Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına...