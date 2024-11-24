Sultan çiğdemini koparmanın cezası 387 bin lira

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, ilk yağmurlardan sonra açan 'Sultan çiğdemi’ (Crocus nerimaniae) bitkisini koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu bildirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden sultan çiğdeminin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı. Sultan çiğdemi bitkisinin, çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla birlikte sadece 15 gün açtığı ifade edildi. Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.