Kars'ta 2 yıl önce cinayet işleyen firari, Aydın'da yakalandı

KARS’ta 2 yıl önce cinayet işleyen ve firari olarak aranan S.K., Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., tutuklandı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında Kars'ta cinayet işleyip, ardından izini kaybettirerek firari olan şüpheli S.K.'nın ilçede bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kırsal Arslanlı Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen S.K.'nın saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi burada gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evine gönderildi.