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        Aydın'a şehit ateşi düştü

        ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) acı haberi, Şanlıurfa'da yaşayan ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 22:00 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:05
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        Aydın'a şehit ateşi düştü
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        ISPARTA’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut’un (24) acı haberi, Şanlıurfa'da yaşayan ailesine ulaştı. Mustafa Atakan Dut’un memleketi Aydın Germencik ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

        Isparta’da eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 6 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Teğmen Mustafa Atakan Dut’un acı haberi Şanlıurfa'da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Evli olan Teğmen Mustafa Atakan Dut’un yarın Isparta'da düzenlenecek askeri törenin ardından uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na oradan da karayolu ile Germencik ilçesine getirilerek Çarşı Camii'nde ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.

        Şehit Dut'un babası Ali Dut'un da Şanlıurfa Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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