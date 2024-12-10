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        Şehit Teğmen Dut'un naaşı İzmir'de; kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu (2)

        ŞEHİDİNDAYISI: VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZIsparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), Aydın Germencik'teki taziye evinde gözyaşları sel oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:30
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        Şehit Teğmen Dut'un naaşı İzmir'de; kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu (2)
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        ŞEHİDİNDAYISI: VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZ

        Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), Aydın Germencik'teki taziye evinde gözyaşları sel oldu. Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Şehidin annesi Kübra Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut'un yanı sıra yakınları gözyaşı döktü. Şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu, yeğeninin pilot olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nalbantoğlu, "5 yıl önce askere girdiğinde 'Asker olacağım, teğmen olacağım, pilot olacağım' demişti. Çok şükür hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz" dedi.

        'PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU VE OLDU'

        Dedesi Bekir Nalbantoğlu ise "5 sene okudu. Harp okulunu bitirdi. 'Pilot olacağım' diyordu ve oldu. Helikopter için kursa gidecekti ama nasip olmadı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

        Tolga TAHÇI / İZMİR,

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