Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, incir ve kuru meyve ihracatı yapan bir işletmedeki iş akitleri feshedilen 100 işçi, eylem yaptı. Yaklaşık 3 aydır maaşlarını ve tazminatlarını da alamadıklarını ileri süren işçiler, haklarını arayacaklarını belirtti.

Erbeyli Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır incir ve kuru meyve ihracatı yapan bir işletmede çalışan 100 işçinin iş akitleri 11 Aralık'ta sonlandırıldı. İşletme sahiplerine ulaşamayan işçiler, diğer haklarının yanı sıra 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle işletme önünde bir araya geldi. İşletme sahiplerinin yurt dışına çıktığı öne sürülürken, işletmeden alacağı olan firma sahipleri de eyleme katıldı. Bölgeye güvenliği sağlamak amacıyla jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler tazminat ve maaşlarının ödenmesini isteyerek haklarını arayacaklarını belirtti.

İşçilerden Yasemin Erdoğan, "Buraya direnmeye değil, hakkımızı aramaya geldik. Hakkımızı versinler biz de gidelim. Buraya hırsızlığa gelmedik. Aylardır bizi oyaladılar. 3 kuruş paraya muhtaç olduğumuz için belki düzelir diye susmak zorunda kaldık. Benim 1,5 aylık eşimin ise 2,5 aylık maaş alacağım var. 15 yıldan beri bu işletmede çalışıyorum. 400 bin TL'ye yakın tazminatım var. Perşembe günü akşam, işletme tarafından işçilere, 'Biz haber verene kadar iş yok' yazılı mesaj gönderildi. Resmen kandırıldık" dedi.

Dürdane Yapucu ise "12 yıldır burada çalışıyorum. Son zamanlarda düzelir diye bir ümitle çalıştık. Başta işletme müdürü ve ustalarımız resmen bizleri kandırmıştır. Bu olayın böyle olacağını biliyorlardı. Hiçbiri arkamızda durmadı. Hepimizi mağdur ettiler. Bizi sırtımızdan vurdular. Dürüstçe gidebilirlerdi. Son güne kadar çalıştırıp iki mesaj atmakla bu işler olmaz. 12 yıllık tazminatımı ve 3 aylık maaşımı da istiyorum. Suç duyurusunda bulunacağız. Neyse hakkımız hukuki yollardan arayacağız" ifadelerini kullandı.

Filiz Çiçeksöğüt de "Ben de mağdurum. Cuma gününden sonra hiçbir yetkiliyi görmedik. En büyük hançeri vuran ustalarımız oldu. Alacaklarımızı istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Bu arada işletmenin işçi sorumlusu tarafından işçilere, "Kimseye ulaşamıyorum. Sizler kadar ben de mağdurum. Ben de bir çalışanım. İsteyen herkes fabrikaya gidebilir. Ben şok içindeyim. İyi değilim, eminim sizlerde değilsiniz. Bulunduğum konum itibari ile can güvenliğim bile tehlike altındadır" yazılı bir mesaj gönderildiği belirtildi.