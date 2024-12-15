Nazillispor - Karaman Futbol Kulübü: 0-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste iki galibiyetle alt sıralardan kurtulmak için umutlanan Nazillispor, evinde Karaman Futbol Kulübü'ne tek golle yenilerek fren yaptı: 0-1. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 20'nci dakikada İlke'nin golüyle kazandı. Grupta 12 puanda kalan Nazillispor haftaya ilk yarının son maçında Belediye Derincespor'a konuk olacak.

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