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        Doğum kontrol hapı yutan çocuklar hastanelik oldu

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, iddiaya göre annelerinin doğum kontrol hapını yutan 2 çocuk rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:29
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        Doğum kontrol hapı yutan çocuklar hastanelik oldu
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        AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, iddiaya göre annelerinin doğum kontrol hapını yutan 2 çocuk rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ve 2 yaşlarındaki 2 kardeş annelerinin doğum kontrol hapından yuttu. Kısa sürede durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocuğu ambulansla alarak Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Çocukların tedavisi sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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