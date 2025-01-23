Doğum kontrol hapı yutan çocuklar hastanelik oldu

Olay, akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ve 2 yaşlarındaki 2 kardeş annelerinin doğum kontrol hapından yuttu. Kısa sürede durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 çocuğu ambulansla alarak Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Çocukların tedavisi sürdüğü öğrenildi.

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