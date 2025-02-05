Aydın'a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Aydın’ın Efeler ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alanlar taziyeye koştu. Şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in cenazesinin, Bey Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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