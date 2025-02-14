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        Otobüs kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er, yakınlarını ziyarete gidiyormuş

        BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın (27) Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan annesinin evinde yas var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:15
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        Otobüs kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er, yakınlarını ziyarete gidiyormuş
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        BİNGÖL’ün Genç ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın (27) Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan annesinin evinde yas var. Şırnak’ta görev yapan Kaya’nın izinli olduğu, Erzurum’daki yakınlarını ziyarete giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında kar yağışının etkili olduğu Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Şırnak'tan Erzurum'a giden 33 CFU 60 plakalı, Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsü, virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren 5 kişiden Şırnak 6'ncı Komando Tugayı'nda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Abdullah Kaya'nın izinli olduğu ve Erzurum’daki yakınlarını ziyarete giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

        Bu arada Aydın’ın Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Nevriye Bozkurt'a acı haberi Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bünyamin Açıkgöz, polis ve sağlık ekipleri ile Nazilli Belediyesi ve Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri verdi. Haberi alan anne büyük üzüntü yaşadı.

        Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'de yoğun kar yağışı sebebiyle şarampole devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden hemşehrimiz Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

        Bekar olan Abdullah Kaya'nın cenazesinin yarın Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenecek törenin ardından öğle vakti toprağa verileceği öğrenildi.

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