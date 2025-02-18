Aydın'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 3 ayrı mahalledeki 4 farklı adrese yönelik fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyondaki kimlik sorgulamasında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan arandığı ortaya çıkan 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla fuhuş yapıldığını belirledikleri Sümer, Altıntaş ve Cumhuriyet mahallerindeki toplam 2 ev ve 2 masaj salonuna, dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi. Kadınları fuhşa teşvik edip, zorladıkları ve yer temin ettikleri belirlenen şüpheliler K.D., O.K., S.Ş., Y.Z., G.K., S.Ö., Y.S., G.V. ve E.M. gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 1 pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 16 kartuş, 1 tabanca ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 11 cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan operasyon sırasında Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi sorgulamasında F.D. isimli şüphelinin de 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan arandığı ortaya çıktı. F.D. de gözaltına alındı.