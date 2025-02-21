Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor, teknik direktör değirmeni

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Nazillispor, takımda bu sezon görev yapan 5'inci teknik direktör olan Muzaffer Taşkın'la da yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor, teknik direktör değirmeni
        ABONE OL

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Nazillispor, takımda bu sezon görev yapan 5'inci teknik direktör olan Muzaffer Taşkın'la da yollarını ayırdı. Ara transferde kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle önemli oyuncularını kaybederken yasağı da son anda açamayınca takımı takviye edemeyen siyah-beyazlılarda Muzaffer Taşkın dönemi de sona erdi. Kulüp yönetimi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Taşkın'la yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı vurgulanarak, "Teknik direktörümüz Muzaffer Taşkın'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Sezon başından bu yana istikrar yakalayamayan Nazillispor'da daha önce teknik direktör olarak Yüksel Yeşilova, Özkan Kılıç, Gürhan Sönmez ve Hakan Fırıloğlu da görev yapmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı

        Benzer Haberler

        Aydın'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Aydın'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Aydın'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Denize düşen 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğuldu
        Denize düşen 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğuldu
        Aydın'da taksinin çarptığı kadın öldü
        Aydın'da taksinin çarptığı kadın öldü