Aydın merkezli 2 ilde 'yeşil reçete' operasyonunda 3 tutuklama

AYDINmerkezli 2 ilde yeşil reçete ile satılan ilaçlar için usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, bunları piyasaya sürdüğü iddia edilen, aralarında röntgen teknisyeni ve tıbbi sekreterlerin de olduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın ve Ordu'da yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilip, satıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ilde önceki gün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan A.B.K. (42) ve A.S.E. (35), Koçarlı Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görevli Y.G. (52) ile Ordu'da B.B.G. (26) ile S.G. (20) gözaltına alındı.

1 KİŞİYE EV HAPSİ

Şüphelilerin, yeşil reçete ile satılan ilaçlar için usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, bunları piyasaya sürdükleri tespit edildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.S.E., Y.G., B.B.G. isimli 3 kadın tutuklandı. A.B.K.'ye 7 aylık bebeği olduğu gerekçesiyle ev hapsi verilirken, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.