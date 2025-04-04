Aydın'ın filede konuğu Kuzeyboru

SULTANLARLigi Play-Off 7-8 Etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Necmi Avcı, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu. Rövanş mücadelesi 8 Nisan Salı günü Aksaray'da oynanacak. Eşitlik halinde üçüncü son randevu 10 Nisan'da yine Kuzeyboru'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. İki maç kazanan takım sezonu 7'nci sırada, kaybeden 8'nci basamakta bitirecek.

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