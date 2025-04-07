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        Aydın'da 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 parça halinde 1 kilo 200 gram uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 07.04.2025 - 21:45
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        Aydın'da 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 parça halinde 1 kilo 200 gram uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü işlemlerinin ardından tutuklanırken, 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ovaeymir Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid, 11,85 gram bonzai, 1 ham madde çözeltici, bonzai emdirildiği değerlendirilen 54 adet dolu makaron, 4 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi. Evde bulunan O.T., M.A., M.T., S.P., ve İ.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. savcılıktan serbest, M.A. adli kontrolle serbest kalırken, S.P ile İ.G. tutuklandı. 10 yıl 4 ay ve 12 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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