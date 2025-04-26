Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler 09 yola devam ediyor

        3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta Efeler 09 SK kümde kalmayı başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler 09 yola devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        3’ÜNCÜ Lig 3’üncü Grup’ta Efeler 09 SK kümde kalmayı başardı. Son hafta maçında evinde 1922 Konyaspor’la karşı karşıya gelen Efeler 09, rakibini 2-1 yenerek kabustan uyandı. Furkan, 32’nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Efeler 09, 63’üncü dakikada Hasan Berat’ın golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı. Konuk takımda Mert 90’ıncı dakikada farkı bire indiren golü attı: 2-1. Maçı 2-1 galip bitiren Efeler 09, 31 puana ulaştı ve ligde kaldı. 1922 Konyaspor ise 26 puanla küme düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Aydın'da "vekaletname" dolandırıcılığı yapanların yöntemini jandarma deşifr...
        Aydın'da "vekaletname" dolandırıcılığı yapanların yöntemini jandarma deşifr...
        Aydın'da yol çalışmasında, Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu
        Aydın'da yol çalışmasında, Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu
        Aydın'da yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu
        Aydın'da yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu
        Dilek Yarımadası'nda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı
        Dilek Yarımadası'nda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı
        Çine'de öğrenciler Yeşilay broşürü dağıttı
        Çine'de öğrenciler Yeşilay broşürü dağıttı
        AK Parti'li Erdem'den Büyükşehir Belediyesine kanalizasyon ve arıtma eleşti...
        AK Parti'li Erdem'den Büyükşehir Belediyesine kanalizasyon ve arıtma eleşti...