Efeler 09 yola devam ediyor

3’ÜNCÜ Lig 3’üncü Grup’ta Efeler 09 SK kümde kalmayı başardı. Son hafta maçında evinde 1922 Konyaspor’la karşı karşıya gelen Efeler 09, rakibini 2-1 yenerek kabustan uyandı. Furkan, 32’nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Efeler 09, 63’üncü dakikada Hasan Berat’ın golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı. Konuk takımda Mert 90’ıncı dakikada farkı bire indiren golü attı: 2-1. Maçı 2-1 galip bitiren Efeler 09, 31 puana ulaştı ve ligde kaldı. 1922 Konyaspor ise 26 puanla küme düştü.

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