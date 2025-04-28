Arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı(2)
TUTUKLANDIAydın'ınEfeler ilçesinde borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Timur İpçi'yi pompalı tüfekle öldüren Fatih Ünal tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aydın'ınEfeler ilçesinde borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Timur İpçi'yi pompalı tüfekle öldüren Fatih Ünal tutuklandı.
Mert CONA/AYDIN,
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