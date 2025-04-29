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        Takiple durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı takiple durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:00
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        Takiple durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı takiple durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 560 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki K.K. (36) ve İ.S. (30) ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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