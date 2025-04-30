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        Aydın filesinde Stojiljkovic ayrıldı

        SULTANLAR Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız pasör Nina Stojiljkovic ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:15
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        Aydın filesinde Stojiljkovic ayrıldı
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        SULTANLAR Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız pasör Nina Stojiljkovic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekküler Nina Stojiljkovic. Katkıları ve emeği için Nina Stojiljkovic'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

        Daha önce Merve Nur Öztürk, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, İrem Nur Özsoy, Zeynep Sude Demirel, Angela Leyva ve Hilary Johnson ile vedalaşan mavi-beyazlılarda Stojiljkovic takımdan ayrılan 9'uncu voleybolcu oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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