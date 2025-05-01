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        Aydın'da çamura saplanan hasta taşıyan ambulansı jandarma kurtardı

        AYDIN'ın Çine ilçesinde çamura saplanan hasta taşıyan ambulans, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:05
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        Aydın'da çamura saplanan hasta taşıyan ambulansı jandarma kurtardı
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        AYDIN’ın Çine ilçesinde çamura saplanan hasta taşıyan ambulans, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ambulanstaki hasta, devriye aracıyla başka bir ambulansa taşındı.

        Olay, Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Yayla Saltık mevkiinde meydana geldi. Mide rahatsızlığı bulunan bir hastayı taşıyan ambulans, yağış nedeniyle çamura saplandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ambulansta bulunan hastayı devriye aracına alarak, yolun uygun bir noktasında bekleyen başka bir ambulansa nakletti. Hastanın tedavisi için sevki sağlanırken, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çamura saplanan ambulans da bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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