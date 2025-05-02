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        Nazillispor'un veda maçında konuğu Belediye Derincespor

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşen Nazillispor yarın evinde lige tutunmaya çalışan Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:52
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        Nazillispor'un veda maçında konuğu Belediye Derincespor
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşen Nazillispor yarın evinde lige tutunmaya çalışan Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Berkan Çetin'in yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Matematiksel olarak kümede kalma şansı bulunan konuk 28 puana sahip ateş hattındaki Belediye Derincespor, kazanamadığı takdirde 3'üncü Lig'e düşecek. Konuk takım kazansa dahi rakiplerinden Diyarbekirspor'un yenilmesini bekleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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