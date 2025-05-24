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        Sokakta yatan köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsünün şoförü yolda yatan köpeği ezip, ilerlemeye devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 02:19 Güncelleme: 24.05.2025 - 02:25
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        Sokakta yatan köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsünün şoförü yolda yatan köpeği ezip, ilerlemeye devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah 08.30 sıralarında Türkmen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen tur otobüsünün şoförü, yolda yatan sokak köpeğini ezdi. Köpeğin üzerinden geçen şoför, yoluna devam etti. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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