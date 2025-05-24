Sokakta yatan köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsünün şoförü yolda yatan köpeği ezip, ilerlemeye devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Türkmen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen tur otobüsünün şoförü, yolda yatan sokak köpeğini ezdi. Köpeğin üzerinden geçen şoför, yoluna devam etti. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.