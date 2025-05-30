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        Aydın filesinde Seher tamam

        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde orta oyuncu Seher Aksoy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:17
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        Aydın filesinde Seher tamam
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        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde orta oyuncu Seher Aksoy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Seher Aksoy ile yeniden. File üstündeki etkili performansıyla takımımıza güç katan Seher Aksoy ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Şu anda milli takım kampında bulunan başarılı orta oyuncumuza yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Birlikte daha yükseğe" denildi. Geçen sezon blokları ve savunma katkısıyla öne çıkan 1998 doğumlu orta oyuncu Seher, yeni sezonda da Aydın temsilcisinin başarısı için ter dökecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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