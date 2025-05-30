Aydın filesinde Seher tamam

SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde orta oyuncu Seher Aksoy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Seher Aksoy ile yeniden. File üstündeki etkili performansıyla takımımıza güç katan Seher Aksoy ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Şu anda milli takım kampında bulunan başarılı orta oyuncumuza yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Birlikte daha yükseğe" denildi. Geçen sezon blokları ve savunma katkısıyla öne çıkan 1998 doğumlu orta oyuncu Seher, yeni sezonda da Aydın temsilcisinin başarısı için ter dökecek.