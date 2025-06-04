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        Aydın'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari dolandırıcı yakalandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde çeşitli suçlardan 30 yıl hapis ve 111 bin lira adli para cezası ile 15 farklı dosyadan 2 yıldır aranan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:08 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:10
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        Aydın'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari dolandırıcı yakalandı
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde çeşitli suçlardan 30 yıl hapis ve 111 bin lira adli para cezası ile 15 farklı dosyadan 2 yıldır aranan S.Y. (30), yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve dolandırıcılık suçları gibi çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası ve 111 bin lira adli para cezası ile 15 farklı dosyadan 2 yıldır aranan firari S.Y. (30), yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine getirilen S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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