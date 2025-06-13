Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Miras tartışmasında dayısını öldüren yeğen tutuklandı (3)

        TUTUKLANDIAydın'ınİncirliova ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı dayısı Şenol Göktaş'ı (63) öldüren Ozan Kaya (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Aydın Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miras tartışmasında dayısını öldüren yeğen tutuklandı (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TUTUKLANDI

        Aydın'ınİncirliova ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı dayısı Şenol Göktaş'ı (63) öldüren Ozan Kaya (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Aydın Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Miras tartışmasında dayısını bıçaklayıp öldürdü (2)
        Miras tartışmasında dayısını bıçaklayıp öldürdü (2)
        Aydın'da jandarmadan şehitlik ziyareti
        Aydın'da jandarmadan şehitlik ziyareti
        Aydın'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
        Aydın'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
        Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'nin bilinmeyen yapısı gün ışığına çıkartılı...
        Aydın'daki Magnesia Antik Kenti'nin bilinmeyen yapısı gün ışığına çıkartılı...
        Miras tartışmasında dayısını bıçaklayıp öldürdü
        Miras tartışmasında dayısını bıçaklayıp öldürdü
        GÜNCELLEME - Aydın'da tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü
        GÜNCELLEME - Aydın'da tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü