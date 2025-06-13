Miras tartışmasında dayısını öldüren yeğen tutuklandı (3)
TUTUKLANDIAydın'ınİncirliova ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı dayısı Şenol Göktaş'ı (63) öldüren Ozan Kaya (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Aydın Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Aydın'ınİncirliova ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı dayısı Şenol Göktaş'ı (63) öldüren Ozan Kaya (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Aydın Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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