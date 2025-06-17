Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi 828 Sokak'ta meydana geldi. Bahri Sürücü'nün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, yokuşta devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörün altında kalan Sürücü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Bahri Sürücü'nün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.