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        21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        AYDIN'dahakkında 21 yıl 6 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:35
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        21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        AYDIN'dahakkında 21 yıl 6 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (34), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Dalama Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timleri, hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A’yı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, M.A.'nın Kuloğulları Mahallesi'nde anneannesinin evinde saklandığı tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, M.A.'yı gözaltına aldı. M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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