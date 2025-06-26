Traktörüyle nehirde mahsur kalan çiftçi kamerada

Olay, saat 08.30 sıralarında Baltaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi B.Y., Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek istedi. Bu sırada regülatör kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Nehirde mahsur kalan B.Y., traktörün üzerine çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlı sistem kurarak vinçle çiftçiyi bulunduğu yerden kurtardı. B.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları, cep telefonuyla kaydedildi.

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