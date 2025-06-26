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        Traktörüyle nehirde mahsur kalan çiftçi kamerada

        AYDIN'ınEfeler ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek isterken su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan çiftçi B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:25
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        Traktörüyle nehirde mahsur kalan çiftçi kamerada
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        AYDIN'ınEfeler ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek isterken su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan çiftçi B.Y., vinçle kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Baltaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi B.Y., Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek istedi. Bu sırada regülatör kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Nehirde mahsur kalan B.Y., traktörün üzerine çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlı sistem kurarak vinçle çiftçiyi bulunduğu yerden kurtardı. B.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları, cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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