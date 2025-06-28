Aydın'ın Bozdoğan'da maki yangını

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Bozdoğan ilçesine Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki yangına 3 uçak ve 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracıyla da karadan müdahale ediyor. Söndürme uçak ve helikopterleri Bozdoğan Kemer Barajı'nda su alarak alevlere sorti yapıyor.