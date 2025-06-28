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        43 yıl hapisle aranan hükümlü çatıdan kaçarken yakalandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 8 ayrı suçtan toplam 42 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:55 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:00
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        43 yıl hapisle aranan hükümlü çatıdan kaçarken yakalandı
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde, 8 ayrı suçtan toplam 42 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D. isimli hükümlü, saklandığı evin çatı katının havalandırma boşluğu kısmından başka binanın balkonuna kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

        Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 ayrı suçtan toplam 42 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D.’nin saklandığı adresi belirledi. Sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden M.D. çatı katından havalandırma boşluğuna inerek, yan binanın balkonundan kaçmaya çalışırken yakalandı. M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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