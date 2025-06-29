Otomobili yakıldı, terk ettiği kocasından şikayetçi oldu (2)

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Ayşe S.'nin park halindeki otomobili kundaklandığı o anların bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Ayşe S.'nin eşi Berat S.'nin elinde plastik malzemeler taşıdığı, otomobilin çevresinde dakikalarca zaman geçirdiği ve uzaklaşmasından hemen sonra aracın alev alması yer alıyor.

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