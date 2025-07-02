Aydın'da 248 milyon liralık usulsüz pamuk satışına 8 gözaltı

AYDIN’ın Söke ilçesinde, pamuk satışı üzerinden haksız şekilde devlet destekleme primi alındığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, sahte belgelerle 248 milyon liralık kamu zararına neden olduğu öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından pamuk satışı üzerinden haksız şekilde devlet destekleme primi alındığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cengiz A., Nevzat A., Hüseyin A., Serkan R., Kamil D., Murat C., Yaşar U. ve Selçuk A. hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, üretimi yapılmayan pamuklar için düzenlendiği belirlenen sahte kantar fişleri ve makbuzlar ile satış yapılmış gibi gösterdikleri anlaşıldı.

PAMUKLARI SATILMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Bu yöntemle devlet destekleme primlerinden 134 milyon TL tutarında haksız kazanç elde edildiği, ayrıca 114 milyon TL’lik vergi kaybına yol açıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, söz konusu pamukların Adana’daki bir firmaya satılmış gibi gösterildiği ve nakliye sürecinde sahte irsaliye ile taşıma faturalarının kullanıldığı belirlendi. Belgeler üzerindeki incelemelerde, irsaliye düzenlenen tarihlerde yük taşıdığı bildirilen araçların, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre söz konusu tarihlerde hareket etmediği de anlaşıldı.