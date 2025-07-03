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        Aydın'da tarım arazisinde yangın

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:47 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:50
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        Aydın'da tarım arazisinde yangın
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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