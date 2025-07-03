Aydın'da tarım arazisinde yangın

Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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