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        Görme engelli bankta müzik dinlerken cep telefonu çalındı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde yol kenarındaki bankta oturup, müzik dinleyen görme engelli Durmuş Canbaz'ın (71) yanına gelen şüpheli, elinden cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 02:14 Güncelleme: 05.07.2025 - 02:20
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        Görme engelli bankta müzik dinlerken cep telefonu çalındı
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde yol kenarındaki bankta oturup, müzik dinleyen görme engelli Durmuş Canbaz’ın (71) yanına gelen şüpheli, elinden cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. Canbaz’ın şikayeti üzerine polis, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı’nda meydana geldi. Görme engelli Durmuş Canbaz, yol kenarındaki banka oturup iddiaya göre yakın zamanda satın aldığı cep telefonundan müzik dinlemeye başladı. Bu sırada yanına gelen bir kişi, canbaz’ın elinden cep telefonunu alıp, kaçarak bölgeden uzaklaştı. Şaka yapıldığını zanneden Canbaz, bir süre bekledikten sonra telefonunu getiren olmayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        ‘ELİMDEN SIYIRIP ALDI’

        Başından geçen olayı anlatan Durmuş Canbaz, “Arkadaşlarımızla burada telefonla oynayarak vakit geçiyorduk. Sonra müzik açtım. Elimden telefonu sıyırıp aldı. İleriye doğru koştuğunu hissettim. Ben şaka yapıyorlar sandım. Geri getirecekler sandım” dedi.

        Polis, kapkaç olarak nitelendirilen hırsızlık olayı ile ilgili şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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