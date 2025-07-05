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        Çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva (35), silahla başından vurulmuş yaralı bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:53
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        Çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü
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        AYDIN’ın Köşk ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva (35), silahla başından vurulmuş yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Alieva kurtarılmadı. Jandarma Özbek kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, saat 03.30 sıralarında Yavuzköy Mahallesi’nde bulunan bir gazinoda meydana geldi. Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva, çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Alıeva, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Alıeva, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma, Muattar Alieva'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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