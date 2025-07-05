Çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü

AYDIN’ın Köşk ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva (35), silahla başından vurulmuş yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Alieva kurtarılmadı. Jandarma Özbek kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Yavuzköy Mahallesi’nde bulunan bir gazinoda meydana geldi. Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva, çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Alıeva, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Alıeva, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, Muattar Alieva'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.