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        Efeler 09 SFK'nın ismi Yeni Sökespor oluyor

        AYDIN'ı 3'üncü Lig'de temsil eden Efeler 09 SFK, isim değişikliğine gidiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:00
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        Efeler 09 SFK'nın ismi Yeni Sökespor oluyor
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        AYDIN’ı 3'üncü Lig’de temsil eden Efeler 09 SFK, isim değişikliğine gidiyor. Aydın temsilcisi, kulübün yeni isminin bir süredir konuşulduğu gibi Yeni Sökespor olması için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kulübün yeni renkleri ise kırmızı-lacivert olacak. İsim değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, "Sökespor artık profesyonel ligde. Belediye başkanımızın vizyonu ve desteğiyle altyapısıyla da ön plana çıkan örnek bir kulüp yaratacağız. Söke’nin gençlerine umut olacak, futbola gönül verenlerin hayallerine dokunacağız. İlçede herkes yeniden Sökesporlu olacak" dedi.

        İsim değişikliği onaylanınca Sökespor 27 yıl sonra profesyonel liglere dönecek. Aydın temsilcisi son olarak 1997-1998 sezonunda profesyonel ligde yer almıştı. İsim değişikliğinin başvurusunun ardından Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, Asbaşkan Hüseyin Kıyak, Futbol Direktörü Serdar Sabuncu, Menajer Ömer Bedioğlu ve takım kaptanı Anıl Taşdemir, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ı ziyaret etti. Mahmut Gözüaçık, Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan kulübü geçen yıl devralmıştı. Daha önce yıkılan Aydın Adnan Menderes Stadı ve İncirliova Sahası'nı kullanan yeşil-beyazlı ekip geçen sezon maçlarını Didim'de oynamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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