Aydın'da orman yangını (2)

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 6 arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatlik çaba sonucunda 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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