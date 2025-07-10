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        Aydın'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDI, 2 HEKTAR ALAN TAHRİP OLDUAydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 6 arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:14
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        Aydın'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI, 2 HEKTAR ALAN TAHRİP OLDU

        Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 6 arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatlik çaba sonucunda 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

        Mert CONA/ AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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