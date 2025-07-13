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        Kar maskeli saldırgan, 16 yaşındaki Ayhan'ı kesici aletle başından yaraladı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde kar maskeli kişi, Ayhan Akrancı'yı (16) kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:40
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        Kar maskeli saldırgan, 16 yaşındaki Ayhan'ı kesici aletle başından yaraladı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde kar maskeli kişi, Ayhan Akrancı'yı (16) kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı’nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli kişi, Ayhan Akrancı’yı kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akrancı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akrancı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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