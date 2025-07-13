Kar maskeli saldırgan, 16 yaşındaki Ayhan'ı kesici aletle başından yaraladı

Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı’nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli kişi, Ayhan Akrancı’yı kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akrancı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akrancı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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