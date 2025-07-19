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        Nazilli'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:45
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        Nazilli'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

        Nazilli'nin kırsal Ketenova Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevlere, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve orman işçileri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının büyüme riskine karşı önlem olarak, hava desteği sağlanması amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatlik çalışma sonucu, alevler saat 13.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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