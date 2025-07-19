Nazilli'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Nazilli'nin kırsal Ketenova Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevlere, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve orman işçileri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının büyüme riskine karşı önlem olarak, hava desteği sağlanması amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatlik çalışma sonucu, alevler saat 13.00 itibarıyla kontrol altına alındı.