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        Nazilli'deki maki yangınına ilişkin 1 kişiye gözaltı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde çıkan, 3 saatlik müdahale sonucu söndürülen maki yangınıyla ilgili Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:55
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        Nazilli'deki maki yangınına ilişkin 1 kişiye gözaltı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde çıkan, 3 saatlik müdahale sonucu söndürülen maki yangınıyla ilgili Y.K. gözaltına alındı. Kundaklama sonucu yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi'ndeki makilik alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, 6 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve çok sayda personel ile de karadan müdahale edildi. İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alınırken, 10 dönüm alan yangında zarar gördü.

        Yangınla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede motosikletiyle dolaşan Y.K.'yi durdurup, tedirgin davranışları üzerine şüpheli olarak gözaltına aldı. Kundaklama sonucu yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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