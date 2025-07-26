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        Nazilli'deki ot yangını prefabrik depoya da sıçradı; 1 yaralı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan ot yangını, prefabrik depoya da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:06 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:10
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        Nazilli'deki ot yangını prefabrik depoya da sıçradı; 1 yaralı
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde çıkan ot yangını, prefabrik depoya da sıçradı. Yangında 1 kişi yaralanırken, alevler ekiplerce kontrol altına alındı.

        Ot yangını, saat 16.00 sıralarında Arslanlı- Beydağ karayolu yakınında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, prefabrik bir depoya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında depoda küçük çaplı patlama da meydana gelirken, 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalede yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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