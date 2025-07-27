Aydın'da 7 bin sentetik hap ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla A.Y. (33) ve M.Y.’nin (19) uyuşturucu sattığını belirledi. İki şüphelinin ev ve iş yerlerine bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 122 parça halinde toplam 7 bin sentetik hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.