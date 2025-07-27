Otluk yangınında 4 hektar zeytinlik alan da zarar gördü

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim alanına sıçraması ve yaklaşması önlendi. Alevler havadan ve karadan 2,5 saatlik müdahaleyle saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 4 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevler kısa süre zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerine sıçradı. Yangın, havada ve karadan müdahale ile 2,5 saatte kontrol altına alınırken, 4 hektar zeytinlik alan zarar gördü.

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