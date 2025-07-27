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        Haberler Spor Transfer İtalya'dan flaş iddia: Amrabat-Douglas Luiz takası masada! - Futbol Haberleri

        İtalya'dan flaş iddia: Amrabat-Douglas Luiz takası masada!

        Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda orta sahaya takviye için çalışmalarını hızlandırdı. İtalya'dan ise flaş bir takas iddiası gündeme geldi. Juventus'un Douglas Luiz'in yerine alternatif olarak Sofyan Amrabat'ı düşündüğü ve Fenerbahçe ile takas için görüşeceği belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:04
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        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı bu sene de bonservisini aldığı Sofyan Amrabat için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan devlerinden Juventus, Faslı futbolcuyu orta saha alternatifleri arasına aldı. Haberde, Igor Tudor'un 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

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        AMRABAT-LUIZ TAKASI MASADA

        La Gazzetta dello Sport, Juventus'un Douglas Luiz'in yerine alternatif olarak Sofyan Amrabat'ı düşündüğünü duyurmuştu. Tuttosport ise İtalyan devinin, Fenerbahçe ile olası bir anlaşmaya Amrabat takasını da dahil etmek istediğini yazdı.

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        Tuttosport'un haberine göre; Luiz için Fenerbahçe'nin devreye girmesi, Juventus cephesinde olumlu karşılandı. İtalyan kulübü, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.

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        Douglas Luiz'in de Jose Mourinho ile çalışmak istediği belirtildi. Transferin önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor.

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        Douglas Luiz, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 27 maça çıktı. Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Juventus, geçen sezon başında Luiz için Aston Villa'ya 51.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 39 maça çıkan Amrabat ise bu müsabakalarda 2 gol atıp 4 de asist yaptı.

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