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        Aydın'da tarım arazisinde yangın

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:40
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        Aydın'da tarım arazisinde yangın
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Yılmazköy Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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