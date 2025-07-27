Aydın'da tarım arazisinde yangın

AYDIN’ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yılmazköy Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.