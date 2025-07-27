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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 14:16 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

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        MACRON DÜN AKŞAM GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün akşam sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu.

        Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Macron "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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