Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı: Son söz PSG'de!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan Skriniar'a kavuşuyor. Sarı-lacivertliler, Slovakyalı yıldız stoper ile 2029'a kadar geçerli sözleşme için anlaşmaya vardı. İmza için son onay bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynanacak karşılaşma öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Milan Skriniar transferinde mutlu sona gelindi.
2029 YILINA KADAR GEÇERLİ SÖZLEŞME
Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre, Slovak stoper Milan Škriniar ile Fenerbahçe arasında 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'e sunduğu teklifi bir kez daha iyileştirdi ve Fransız kulübünden nihai onayı beklemeye başladı.
Fenerbahçe ile PSG arasındaki pazarlıklar devam ederken, hem Jose Mourinho'nun hem de oyuncunun bu transferi istediği vurgulanıyor. Slovak savunmacı, sarı-lacivertli formayla kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor.
BAŞKAN ALİ KOÇ MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve transferle ilgili müjdeyi vermişti. Ali Koç, "Feyenoord maçında oynayabilecek 2 transfer daha olacak. İsimleri ifade edebilirdim ama Allah korusun diye bir şey demek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı.