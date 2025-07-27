Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı: Son söz PSG'de!

2029 YILINA KADAR GEÇERLİ SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre, Slovak stoper Milan Škriniar ile Fenerbahçe arasında 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'e sunduğu teklifi bir kez daha iyileştirdi ve Fransız kulübünden nihai onayı beklemeye başladı.