'Neşeli Günler'in 'Mehmet'i, yıllar sonra ortaya çıktı
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan 'Neşeli Günler'de 'Mehmet' karakterini canlandıran Tamer Şahin ile nostalji yolculuğu yaptık
Başrollerini Münir Özkul ile Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı 1978 yapımı 'Neşeli Günler', hafızalarda yer edinen filmlerden biri.
Geçimsiz bir çiftin ayrılması sonrasında gelişen olayları hikâye edinen filmde; Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim, Ekrem Dümer ve İhsan Yüce de rol aldı.
Filmde; 'Kazım Efendi' (Münir Özkul) ile 'Saadet Hanım'ın (Adile Naşit) 6 çocuğundan biri olan ve 'Mehmet' karakterine hayat veren Tamer Şahin ile sohbet ettik. Uzun yıllar Barış Manço'nun menajerliğini de yapan Şahin ile 'Neşeli Günler'i ve Manço'yu konuştuk.
'FOTOROMAN KRALI' SEÇİLDİ
1976 yılında "Saklambaç Fotoroman Kralı" seçilmesiyle oyunculuk serüveninin başladığını söyleyen Tamer Şahin; "Eniştem reklamcıydı, onun yanında çalışırken ek olarak bir yandan zeytin üreticiliği işi yapıyorduk. Yakın bir arkadaşım Saklambaç Gazetesi'ndeki yarışmadan bahsetti. Onun ısrarıyla üç tane fotoğrafını gönderdim. 15 gün sonra gazeteye bir baktım; 12 kız, 12 erkek finale kalmışız. Final, Taksim'deki bir otelde yapıldı. Rahmetli Bahar Öztan ve Nur Sürer de finalistler arasındaydı. Jüri üyeleri arasında Müjdat Gezen'in olduğu yarışmada erkeklerde birinci olarak; "Saklambaç Fotoroman Kralı" seçildim" dedi.
Tamer Şahin sonrasında, uzun süre Bulvar Gazetesi, Saklambaç Gazetesi ve Kelebek gibi gazetelerde fotoroman oyunculuğu yaptığını belirtti. Şahin; "O yıllarda fotoromanlarda filmlerdeki gibi ekip kuruluyordu. Çekimler için Çeşme'ye Bodrum'a gidiliyor ve köşkler kiralanıyordu" ifadelerini kullandı.
"ORHAN AKSOY KOMŞUMUZDU"
Tamer Şahin, 'Neşeli Günler'in kadrosuna dâhil olmasıyla ilgili şunları anlattı: Yönetmen Orhan Aksoy, üst kat komşumuzdu. Oğlu da arkadaşımdı. Benden babasına bahsettikten sonra tanıştık. Birlikte Arzu Film'e gittik ve bir baktım karşımda Ertem Eğilmez. "Sen 'Mehmet'sin" dedi. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne dediğini anlamadım. Sonrasında 'Neşeli Günler' filminin kadrosuna dâhil edildiğimi öğrendim.
İlk ve son sinema tecrübesini 'Neşeli Günler' ile yaşayan oyuncu; "O zamanlar şartlar çok zordu. Çünkü negatif film kullanılıyordu ve çok masraflıydı. Yönetmenlerin yani en hassas noktasıydı. Provalardan sonra kimse tekrara düşmek istemiyordu. Oyuncuların çoğu profesyoneldi. Ben ise acemiydim. Orhan Aksoy'un eleştirileri sonrasında 15'inci gününde seti bırakıyordum, rahmetli Adile Naşit koluma girdi ve nasihatlerde bulundu. Sonrasında çekimlere devam ettim" diye konuştu.
İlk ve son sinema tecrübesini 'Neşeli Günler' ile yaşayan oyuncu; "O zamanlar şartlar çok zordu. Çünkü negatif film kullanılıyordu ve çok masraflıydı. Yönetmenlerin en hassas noktasıydı. Provalardan sonra kimse tekrara düşmek istemiyordu. Oyuncuların çoğu profesyoneldi. Ben ise acemiydim. Ohan Aksoy'un eleştirileri sonrasında 15'inci gününde seti bırakıyordum, rahmetli Adile Naşit koluma girdi ve nasihatlerde bulundu. Sonrasında çekimlere devam ettim" ifadelerini kullandı.
Filmde 'Mehtap' isimli kadın, iki kardeş olan 'Ahmet' ve 'Mehmet' ile aynı anda ilişki yaşarken, iki kardeş birbirinden habersizce kavga etmişti. Amca Şener Şen'in canlandırdığı 'Ziya' karakteri; "Kardeşin o senin" diyerek, kardeşleri ayırmıştı.
Filmde rol aldığında 25 yaşında olduğunu söyleyen Tamer Şahin; "O ekip, ikinci ailem gibiydi. Samimi bir ortam vardı. Her hafta birinin evinde buluşurduk. Adile abla ve Münir ağabey de evlerinde ağırladı. O filmden sonra hemen kopmadık. Kimsede ego ve kibir yoktu. Ben tecrübesiz olmama rağmen hep yol gösterdiler. Ekip içinde birlik vardı. Setteki samimiyet de izleyicilere işledi. Tabii zamanla ister istemez herkes birbirinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu da çok normal bir durum" ifadelerini kullandı.
Şahin, 'Neşeli Günler'in, 'Bizim Aile' ve 'Aile Şerefi' gibi filmlerden daha çok ön plana çıktığını vurguladı. Şahin, bu filmlerin sevilmesinde televizyonların büyük etkisi olduğunu söyledi. Günümüzde de hâlâ ekranlara yansıtılan 'Neşeli Günler'in nesilden nesile aktarıldığını belirtti.
Tamer Şahin, sektörde bazı istemediği olaylara şahit olduğu için oyunculuktan uzaklaştığını belirtti. Şahin, bu dönemde merhum sanatçı Barış Manço ile tanıştığını ve 20 yıl menajerliğini üstlendiğini de sözlerine ekledi.
Tamer Şahin, Barış Manço ile tanışma hikâyesini şöyle anlattı: Gündüzleri reklam ajansında çalışırken, geceleri de taksicilik yapıyordum. Arkadaşımın taksi durağı vardı ona birisi; "Bana bir araba lâzım. 25 gün Anadolu'yu dolaşacağım. İş bağlayacağız" demiş. Sonra aklına da ben gelmişim ve beni önermiş. Öğrendik ki; o kişi Barış Manço, İlhan İrem'in menajeri rahmetli Hasan Uğur Epirden'miş. Barış Manço'nun Anadolu turnesini planlayacakmış.
"20 YIL BARIŞ MANÇO MENAJERLİĞİNİ YAPTIM"
Hasan Uğur Epirden'in şoförlüğünü yaparken, reklamcılık tecrübemin de etkisiyle organizasyon sürecine dâhil oldum. Hasan Uğur Epirden, desteklerim sonrasında beni de Barış Manço'nun Anadolu turnesine davet etti. Hasan ağabeyle çalışmaya başladık. Hasan ağabey, ayrıca; Kınalıada Spor Kulübü'nün kadın voleybol takım antrenörüydü. İlerleyen zamanlarda ağırlığı oraya vermeye başladı. Barış Manço'nun menajerliğini bırakmak istedi. Ben de onun başlayınca bu işe ben de bırakacaktım. Barış Manço ile konuştuk, Hasan ağabeyin ayrılık kararına 'tamam' dedi.
Benim voleybolla ilgimin olmadığını öğrenince; "Kızların voleybol topunu mu taşıyacaksın? Sen kalıyorsun" ifadesini kullandı. Kalış o kalış. 20 yıl birlikte çalıştık. Barış ağabeyle 148 ülke gezdik. "7'den 77'ye" ve "Adam Olacak Çocuk"u çektik. Barış ağabeyin vefatından sonra başka isimlerle çalıştım ama bazı sanatçıların egoları ve kaprisleri nedeniyle bıraktım.