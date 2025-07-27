Filmde rol aldığında 25 yaşında olduğunu söyleyen Tamer Şahin; "O ekip, ikinci ailem gibiydi. Samimi bir ortam vardı. Her hafta birinin evinde buluşurduk. Adile abla ve Münir ağabey de evlerinde ağırladı. O filmden sonra hemen kopmadık. Kimsede ego ve kibir yoktu. Ben tecrübesiz olmama rağmen hep yol gösterdiler. Ekip içinde birlik vardı. Setteki samimiyet de izleyicilere işledi. Tabii zamanla ister istemez herkes birbirinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu da çok normal bir durum" ifadelerini kullandı.