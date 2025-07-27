Joaquin Phoenix: Bazen hayatta olmaktan utanıyorum

'Joker' adlı sinema filmiyle yıldızını parlatan Oscar ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix, katıldığı bir programda Gazze'de yaşanan insanlık dışı duruma dikkat çektiği çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Joaquin Phoenix, Gazze’deki zulme sessiz kalmayarak tepkisini şu şekilde dile getirdi: Bazen hayatta olmaktan utanıyorum. Gazze'de çocukların açlıktan ölmesini haklı çıkaracak hiçbir şey yok. Bu kadar basit, değil mi? Bunu anlamak için jeopolitiği ve benzeri şeyleri anlamamıza gerek yok. Dünyanın her yerinde sürekli çatışmalar olduğunu biliyorum ama bu sadece şok edici bir şey. Belki de bunun hakkında konuşmaktan korkuyoruz. Ve çoğu zaman jeopolitiği anlamadığınız için aptal gibi hissettiriliyorsunuz. Şöyle diyorsunuz, jeopolitiği anlamak zorunda değilim. Sadece insan haklarını anlamam gerekiyor."

"DÜNYA LİDERLERİNE YAZIKLAR OLSUN" Joaquin Phoenix'in açıklamalarıyla birlikte bir diğer Oscarlı oyuncu Angelina Jolie de Gazze ile ilgili duygularını dile getirdi. Jolie, Gazze'deki soykırıma ses çıkarmayan dünya liderlerine tepki göstererek şunları söyledi: İsrail açıkça Gazze'de soykırım yapıyor. Bunun olmasına izin veren dünya liderlerine yazıklar olsun.