Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Motosikletlinin öldüğü kazada, kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selim Ertaş (44) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:13 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletlinin öldüğü kazada, kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selim Ertaş (44) hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan kamyonetin şoförü B.Ü. jandarma tarafından yakalandı.

        Kaza, 30 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında, İncirliova- Germencik kara yolu Erbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selim Ertaş'ın kullandığı 09 ABP 956 plakalı motosiklet ile B.Ü. (23) yönetimindeki 09 AOY 455 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonetin şoförü B.Ü., kazanın ardından kaçtı. Sabah saatlerinde çevredekiler yol kenarında Selim Ertaş'ı hareketsiz yerde yatarken görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Selim Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarmanın olay yerinde yaptığı çalışmada, kırık far parçaları bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, kamyonetin şoförü B.Ü.'nün kazaya karıştığını ve kaçtığını tespit etti. Jandarma, B.Ü.'yü dün Germencik ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Kazaya karışan kamyonet ise oto tamircisinde bulundu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.Ü., bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 6,5 milyon TL ve 117 bin Euro dol...
        Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 6,5 milyon TL ve 117 bin Euro dol...
        Aydın'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 ki...
        Aydın'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 ki...
        Aydın'da tarım arazisindeki yangın 1 saatte söndürüldü
        Aydın'da tarım arazisindeki yangın 1 saatte söndürüldü
        İncirliova'da Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazası açıldı
        İncirliova'da Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazası açıldı
        Tarihi Kadıkalesi'ndeki kazılarda cam ve seramik üretim yerine ait izler bu...
        Tarihi Kadıkalesi'ndeki kazılarda cam ve seramik üretim yerine ait izler bu...
        Aydın'da orman yangını (2)
        Aydın'da orman yangını (2)