Aydın'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli bir çiftin, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin M.K, A.K, N.K. ve M.S. olduğunu belirledi.

"Adınız FETÖ'ye karıştı, paralarınızı ve ziynet eşyalarınızı güvende tutun" şeklinde konuşmalar yaparak çiftin yaklaşık 7 milyon lirasını alan zanlılar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, benzer yöntemle Kuşadası ilçesinde de bir kişiden 117 bin avro aldıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.