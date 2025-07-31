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        Aydın'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:25 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:25
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        Aydın'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli bir çiftin, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin M.K, A.K, N.K. ve M.S. olduğunu belirledi.

        "Adınız FETÖ'ye karıştı, paralarınızı ve ziynet eşyalarınızı güvende tutun" şeklinde konuşmalar yaparak çiftin yaklaşık 7 milyon lirasını alan zanlılar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin, benzer yöntemle Kuşadası ilçesinde de bir kişiden 117 bin avro aldıkları öğrenildi.

        Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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